الخارجية الباكستانية تؤكد عقد اجتماع لأعضاء اتفاقية مكة للدفاع المشترك في الرياض

أكدت وزارة الخارجية الباكستانية عقد اجتماع لأعضاء اتفاقية مكة للدفاع المشترك، اليوم الاثنين، في الرياض، لبحث التطورات الإقليمية والتعاون القائم بين الدول الأعضاء.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان نشرته على منصة إكس، إن الوفد الباكستاني المشارك في اجتماع اللجنة السياسية والاستراتيجية والدفاعية، المنبثقة عن اتفاقية مكة للدفاع المشترك، سيضم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إسحاق دار، وقائد قوات الدفاع وقائد الجيش الفيلد مارشال عاصم منير، ووزير الدفاع خواجة آصف، وفقا لما ذكرته صحيفة "دون" الباكستانية.

وأضافت الوزارة، أن الاجتماع سيحضره أيضا وزيرا الخارجية والدفاع، إلى جانب رئيسي هيئة الأركان العامة في كل من السعودية والجمهورية التركية.

وأشارت الوزارة إلى أن الدول الأعضاء ستبحث "آخر التطورات في المنطقة، وتستعرض التعاون القائم ضمن إطار اتفاقية مكة".

ولفتت الوزارة إلى أن مشاركة باكستان تعكس "عزمها على مواصلة الإسهام في تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي".

وأكد نائب رئيس الوزراء إسحاق دار، في الأسبوع الماضي، عقد الاجتماع وذلك خلال إفادة صحفية، موضحا أن "الاجتماع الطارئ" سيركز على الهجمات الحوثية الأخيرة على السعودية.

ويأتي هذا التطور في وقت أطلقت فيه الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية، أمس الأحد، حملة عسكرية واسعة لاستعادة أراض يسيطر عليها الحوثيون.