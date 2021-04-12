محافظ البحر الأحمر يهنئ الرئيس وأهالي المحافظة بحلول شهر رمضان

هنأ محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وقال المحافظ: "يطيب لي أن أبعث لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة البحر الأحمر، بأصدق التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله على سيادتكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالخير واليمن والبركات".
كما هنأ المحافظ، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والوزراء والمحافظين.
وقدم المحافظ، خالص التهنئة لأهالي البحر الأحمر، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيا المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات وأن يحفظ مصر وينعم عليها بالأمن والأمان والسلام والاستقرار.