 محافظ البحر الأحمر يهنئ الرئيس وأهالي المحافظة بحلول شهر رمضان - بوابة الشروق
الإثنين 12 أبريل 2021 1:00 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار تدريس اللغة الهيروغليفية بالمدارس؟

النتـائـج تصويت

محافظ البحر الأحمر يهنئ الرئيس وأهالي المحافظة بحلول شهر رمضان

كمال رشاد
نشر في: الإثنين 12 أبريل 2021 - 12:36 ص | آخر تحديث: الإثنين 12 أبريل 2021 - 12:36 ص

هنأ محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال المحافظ: "يطيب لي أن أبعث لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة البحر الأحمر، بأصدق التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله على سيادتكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالخير واليمن والبركات".

كما هنأ المحافظ، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والوزراء والمحافظين.

وقدم المحافظ، خالص التهنئة لأهالي البحر الأحمر، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيا المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات وأن يحفظ مصر وينعم عليها بالأمن والأمان والسلام والاستقرار.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك