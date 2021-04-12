محافظ البحر الأحمر يهنئ الرئيس وأهالي المحافظة بحلول شهر رمضان

هنأ محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال المحافظ: "يطيب لي أن أبعث لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة البحر الأحمر، بأصدق التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله على سيادتكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالخير واليمن والبركات".

كما هنأ المحافظ، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والوزراء والمحافظين.

وقدم المحافظ، خالص التهنئة لأهالي البحر الأحمر، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيا المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات وأن يحفظ مصر وينعم عليها بالأمن والأمان والسلام والاستقرار.