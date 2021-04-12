«السلع التموينية» تعلن عن مناقصتين للزيت المحلي والمستورد

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، عن مناقصة زيت مستورد رقم (11) لعام 2021/2020 بحد أدنى 30 ألف طن زيت صويا و10 آلاف طن زيت عباد، وذلك في إطار استيراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية في تعزيز أرصدتها من السلع الأساسية.

وأوضحت الهيئة، في بيان، اليوم، أن فترة الوصول من 1 إلى 20 يونيو، مشيرة إلى أن جلسة البت يوم الخميس المقبل، ويقدم المورد أسعاره على أساس (السداد At sight) وكذلك على أساس (180 يومًا بتسهيلات موردين)، منوهة إلى أنه سيتم المفاضلة بين السعرين بما يحقق مصلحة الهيئة.

وفي سياق آخر، أعلنت الهيئة عن مناقصة محدودة رقم 9 لسنة 2021/2020 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد أدنى 3 آلاف طن زيت صويا، وألفين طن زيت عباد) تسلم خلال الفترة من 5 إلى 25 يونيو المقبل.

وأشارت إلى أن جلسة فض المظاريف ستكون يوم الخميس الموافق 15 أبريل الحالي، لافتة إلى أن باقي الشروط والمواصفات تكون طبقًا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.