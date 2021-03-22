إيقاف عمدة مدينة ألمانية عن العمل عقب حصوله على لقاح كورونا متجاوزا ترتيب الأولويات

تم إيقاف عمدة مدينة هاله الألمانية، بيرند فيجاند، عن العمل اعتبارا من اليوم الاثنين لأجل غير مسمى، وذلك بعد حصوله على لقاح مضاد لكورونا متجاوزا ترتيبه في قائمة الفئات ذات الأولوية في الحصول على لقاح، وهو ما نتج عنه الإضرار بالثقة في مجلس المدينة.

وقالت رئيسة مجلس المدينة، كاتيا مولر، إنها سلمت القرار الذي اتخذه مجلس المدينة إليه شخصيا، موضحة أن القرار فوري النفاذ.

وقالت مولر إن فيجاند يمكنه الطعن على الأمر والتنفيذ الفوري، معربة عن توقعها أن يتخذ عمدة المدينة خطوات قانونية، مؤكدة أن تسليم القرار تم على نحو "موضوعي ومتعقل".

وقرر مجلس مدينة هاله في اجتماع طارئ يوم الأربعاء الماضي إيقاف فيجاند عن العمل؛ بعد أن تلقى العمدة والعديد من أعضاء مجلس المدينة تطعيمات قبل حلول دورهم بفترة مبكرة.

وكان فيجاند قد رفض الاتهامات الموجهة إليه وكذلك مطالب الاستقالة.

ويحقق مكتب المدعي العام في هاله في قضية فيجاند بتهمة اختلاس جرعات التطعيم.

ولا تزال الإجراءات التأديبية ضد عمدة المدينة بسبب فضيحة التطعيم منظورة أمام السلطات الإدارية لولاية سكسونيا-أنهالت.