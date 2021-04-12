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يخضع محمود حسن تريزيجيه، لاعب أستون فيلا، لعملية جراحية في الركبة بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وأصيب تريزيجيه لاعب أستون فيلا بقطع في الرباط الصليبي خلال لقاء ليفربول بالدوري الإنجليزي يوم السبت الماضي.

وأعلن أستون فيلا في بيان صادر له اليوم الإثنين: «يخضع تريزيجيه لعملية جراحية في الركبة بعد الإصابة التي تعرض لها في خسارة الفريق أمام ليفربول يوم السبت».

وأضاف البيان: «تريزيجيه يعاني من إصابة في الرباط الصليبي للركبة».

وأكمل: «سيخضع تريزيجيه لعملية جراحية الآن قبل بدء مرحلة إعادة تأهيله، الجميع في نادي أستون فيلا يتمنى له الشفاء التام والسريع».

سيغيب تريزيجيه عن منتخب مصر في الدور الأول من تصفيات كأس العالم 2022، والتي ستبدأ في شهر يونيو المقبل وتنتهي في شهر أكتوبر المقبل.

وشارك تريزيجيه في 22 مباراة مع أستون فيلا في كل المسابقات هذا الموسم، وسجل هدفين وصنع مثلهما.