البنتاجون: مستمرون في تقديم المعلومات الاستخباراتية لأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، أن الولايات المتحدة مستمرة في تقديم المعلومات الاستخباراتية لأوكرانيا، وتواصل مع الحلفاء إمداد كييف بأنظمة دفاعية بعيدة المدى.

وأكد مسؤول في البنتاجون رفض الكشف عن هويته - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الثلاثاء - أن وزارة الدفاع الأمريكية لا علم لها بخطط تزويد أوكرانيا منظومة (اس 400) من أي دولة، مشيرا إلى أن الأوكرانيين ليسوا مدربين على تشغيل هذا النظام.

وكان مسؤول كبير في البنتاجون قد أعلن أن روسيا نقلت المزيد من القوات والعتاد إلى منطقة الدونباس، مشيرا إلى أن روسيا تركز ضرباتها الصاروخية عليها.

وفي السياق، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون " جون كيربي، أن الوزارة تسعى للتأكد من تقارير حول احتمالية استخدام القوات الروسية مادة كيماوية في حربها على أوكرانيا وخاصة بمدينة ماريوبول.

وأعرب كيربي عن قلق الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي من تلك التقارير المثيرة للمخاوف.

وأضاف أن روسيا مازالت تنقل قواتها من محيط كييف إلى شمال أوكرانيا باتجاه بيلاروسيا، مشيرا إلى أن الروس قصفوا مطارات أوكرانية في الأيام الأخيرة وليس واضحا ماذا يستهدفون هناك، مشيرا إلى أنه لا يعتقد بأن بوتين يحتاج لعلامات كثيرة، بأن الأمور لا تسير بالشكل المخطط له في أوكرانيا.