إلغاء زيارة للرئيس الألماني لكييف لعدم رغبة الجانب الأوكراني

أُلْغِيَتْ رحلة كان الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، القيام بها إلى العاصمة الأوكرانية كييف، لأنه يبدو أنه ليس موضع ترحيب من الجانب الأوكراني.

وخلال زيارته الحالية للعاصمة البولندية وارسو، قال شتاينماير، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس البولندي اندريه دودا، اقترح في الأيام الماضية أن يتوجه كلاهما بصحبة رؤساء دول البلطيق ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا إلى كييف "من أجل وضع وإرسال إشارة قوية للتضامن الأوروبي المشترك مع أوكرانيا".

وأضاف شتاينماير: "كنت مستعدا لذلك، لكن يبدو- كما لاحظت- أن هذا الأمر ليس مرغوبا في كييف".

كانت صحيفة "بيلد" أول من أورد تقريرا عن إلغاء الزيارة.