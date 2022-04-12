تعادل سلبي في الشوط الأول بين الزمالك وفاركو

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حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة الزمالك وفاركو في إطار الأسبوع الـ 14 من الدوري الممتاز، باستاد القاهرة.

البداية جاءت بضغط هجومي من الزمالك ومحاولات للاعتماد على المرتدات من جانب فاركو، والتي كادت تُسفر عن انفراد لاحمد شريف، قبل أن يتدخل القائد محمد عبدالشافي ويقطع تمريرة طولية خطيرة.

تسلم شكري نجيب طولية مودي في الدقيقة 8 خلف الدفاع الزملكاوي لكنه سدد بعيدا.

أول خطورة زملكاوية كانت بمجهود فردي من نيمار في الدقيقة 16 بعدما توغل بحدود منطقة الجزاء وسدد وحولها صبحي إلى ركنية.. من الركنية سدد طارق حامد كرة قوية أخرى ابعدها دفاع فاركو.

حصل أحمد شريف على خطأ ضد محمد عبدالغني بحدود منطقة جزاء الزمالك في الدقيقة 19.

بدأ فاركو امتلاك الكرة في وسط الملعب وتنويع حلول اللعب بعكس الزمالك الذي بدا مستسلما للضغط والرقابة من المنافس

سدد زيزو يسارية في الدقيقة 35 لكن مرت ضعيفة بجوار القائم.

مرة أخرى خرج أبوجبل بشكل خاطئ في الدقيقة 38، وكاد يستغل رامي صبري قائد فاركو الموقف قبل أن يبعدها طارق حامد.

واقترب من جديد الزمالك في الدقيقة 40 بتسديدة من المهاري نيمار مرت بجوار القائم.