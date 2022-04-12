محافظ الوادي الجديد يُدشّن وصول 10 آلاف كرتونة مواد غذائية

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إنه تم تدشين قوافل مواد غذائية التي وصلت المحافظة، اليوم الثلاثاء، بالتنسيق مع إحدى المؤسسات، حيث تم وصول سيارة محملة بـ10 آلاف كرتونة مواد غذائية كدعم للحالات الأولى بالرعاية بمراكز المحافظة الإدارية الخمس، وذلك بحضور حنان مجدي نائب المحافظ ومحمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي.

واشار الزملوط، إلى دعم الحالات المستحقة بالمحافظة، التي شملت توزيع 4500 كرتونة موسمية منذ بداية شهر رمضان الكريم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، بالإضافة لأعمال "مطابخ رمضان" التي تقدم 2100 وجبة إفطار و2100 وجبة سحور يوميًا بالتنسيق مع 4 مطاعم كبرى على مستوى المحافظة، وتم زيادة حصة قرى الأربعين بباريس والقرى الأكثر احتياجًا من الدعم المقدم في سبيل تغطية كل احتياجات المواطنين وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.