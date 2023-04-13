22 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة إنبي

اختار حمزة الجمل المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الإسماعيلي، 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم، استعدادا لمواجهة إنبى المقرر لها غدا الخميس، في إطار منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاءت قائمة الإسماعيلي لمواجهة إنبى كالتالي:

حراسة المرمى: محمد فوزى، محمد كوكو، أحمد عادل عبدالمنعم.

الدفاع: باهر المحمدي، محمد نصر، محمد هاشم، عصام صبحى، كريم عرفات، محمد دسوقى.

الوسط: عماد حمدي، سيرجى أكا، محمد مخلوف، عمر الوحش، محمد حسن، أحمد مدبولي، صالح جمعة، كربم الديب، ياو أنور، محمود الشبراوي.

الهجوم: محمد الشامي، فراس شواط.