الاتحاد السوداني يعلن جاهزية محمود إسماعيل لإدارة لقاء الأهلي والرجاء

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أعلن الحكم السوداني علي محمود إسماعيل، جاهزيته لمباراة الأهلي والرجاء التي ستقام في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح الاتحاد السوداني في بيانه مساء اليوم الأربعاء: "

تأسف الحكم الدولي السوداني علي محمود إسماعيل شانتير، المكلف من قبل الإتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بإدارة مباراة الأهلي المصري والرجاء المغربي في مرحلة دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا لما راج على لسانه كذبا وبهتانا عبر الوسائط الإعلامية بهروبه عن التصدي للمهمة الصعبة وإعتذاره عن إدارة تلك المباراة.

ونوه الحكم الدولي لجاهزيته التامة لإدارة تلك المباراة الصعبة والتي تعتبر نهائي مبكر لدوري أبطال إفريقيا نافيا أن يكون قد تحدث مع أي شخص بإعتذاره عن المهمة.

ورأى شانتير أن اختياره لإدارة مباراة على درجة عالية من الأهمية والحساسية دليل على ثقة الكاف في التحكيم السوداني، وتعهد بأن يكون على قدر تلك الثقة وأن يدير المباراة بصورة متميزة ومشرفة حتى تفتح الباب أمام ظهور المزيد من الحكام السودانيين في مراحل متقدمة من بطولات الكاف.

وأبدي شانتير إستغرابه لما تم تداوله في السوشيال ميديا بلسانه وقال لم اقل هذا الكلام ولم أعتذر عن إدارة المباراة وأتشرف كثيرا بإدارتها وأسأل الله التوفيق.