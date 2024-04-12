إعلام عبري: الولايات المتحدة تنشر سفينة حربية قرب سواحل إسرائيل

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ذكرت القناة 14 الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة نشرت سفينة صواريخ بقدرات دفاعية واعتراضية عالية قرب سواحل إسرائيل.

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بتأكيد إيران عزمها الرد على قصف إسرائيل لقنصليتها في دمشق بـ"طريقة ملائمة ومحدودة".

وقالت السفارة الأمريكية لدى إسرائيل، إنه سيتم منع الموظفين الأمريكيين وأفراد أسرهم من السفر إلى وسط إسرائيل والقدس المحتلة وبئر السبع حتى إشعار آخر.

من جانبها، دعت وزارة الخارجية البريطانية رعاياها في إسرائيل إلى المغادرة إذا لم تكن إقامتهم فيها ضرورية.

كما قررت وزارة الخارجية الفرنسية إعادة عائلات الدبلوماسيين في طهران إلى فرنسا، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

ونصحت الوزارة في وقت سابق الفرنسيين بعدم السفر إلى إيران وإسرائيل ولبنان والأراضي الفلسطينية.

بدورها، نصحت وزارة الخارجية الهندية، مواطنيها بعدم السفر إلى إسرائيل حتى إشعار آخر. وطلبت الوزارة من الهنود في إيران وإسرائيل "مراعاة الاحتياطات اللازمة لسلامتهم وتقليص تحركاتهم للحد الأدنى"، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وسبق أن أبدت الولايات المتحدة مخاوفها من توجيه إيران ضربة صاروخية وشيكة على إسرائيل، رداً على مقتل قائد رفيع في الحرس الثوري في غارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، بحسب وكالة "الأناضول" للأنباء.

وطمأن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إسرائيل بأنه يمكنها الاعتماد على دعم واشنطن الكامل في مواجهة تهديدات إيران ووكلائها، في حال تنفيذ رد انتقامي على استهداف قنصليتها في سوريا مطلع الشهر الجاري.

وقال أوستن، خلال منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، إنه تحدث مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، "لتأكيد الدعم الأمريكي القوي للدفاع عن إسرائيل في مواجهة التهديدات المتزايدة من إيران ووكلائها الإقليميين".