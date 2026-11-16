وزير النقل الأمريكي يحمل الكونجرس مسئولية تعطل الرحلات الجوية

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- شون دافي اتهم الكونجرس بعدم تخصيص التمويل الكافي لتحديث البنية التحتية للاتصالات.. وكشف أن جهاز توجيه تسبب في اضطراب الشبكة

حمّل وزير النقل الأمريكي شون دافي، الكونجرس مسئولية تعطل الرحلات الجوية في أنحاء الولايات المتحدة، الجمعة الماضي، متهما إياه بعدم تخصيص تمويل كاف لتحديث البنية التحتية للاتصالات.

جاء ذلك خلال مشاركته، مساء الأحد، في برنامج "قابل الصحافة" الذي تبثه شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية.

وأوضح دافي أن انقطاع الاتصالات وقع أثناء أعمال تحديث البنية التحتية في منطقة "إل دورادو" بولاية أركنساس.

وقال: "عندما شغّلنا هذا المرفق، اكتشفنا أن جهاز التوجيه الذي نستخدمه كان يغمر بقية شبكتنا بالبيانات".

وأضاف أنه بعد تحديد مصدر المشكلة في "إل دورادو"، جرى فصل المرفق عن النظام.

وأكد دافي أن البنية التحتية لشبكة الاتصالات كانت قديمة للغاية قبل بدء أعمال التحديث.

وفي تصريح آخر لشبكة "إن بي سي نيوز" الأحد، توقع الوزير عودة حركة الطيران في عموم الولايات المتحدة إلى طبيعتها بحلول الاثنين.

والجمعة، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية حدوث انقطاع مؤقت في الاتصالات أثر على مراكز مراقبة الحركة الجوية، ما دفعها إلى تعليق الرحلات في جميع مطارات البلاد كإجراء احترازي.

واستمر تعليق الرحلات الجوية على مستوى البلاد أكثر من 4 ساعات، قبل استئناف العمليات، فيما استمرت حالات التأخير والإلغاء التي أثرت على حركة النقل الجوي.