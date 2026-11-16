روسيا: مقتل شخص وإصابة 14 بهجمات مسيّرات أوكرانية

أعلنت روسيا، الاثنين، مقتل شخص وإصابة 14 آخرين جراء هجمات قالت إنها نُفذت بطائرات مسيّرة أوكرانية واستهدفت عدة مناطق في البلاد خلال الليل.

وقال حاكم إقليم روستوف يوري سليوسار، في بيان، إن الهجمات أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 5 آخرين في الإقليم، فضلا عن تضرر جسر وتعطل حركة القطارات.

وأضاف سليوسار أن الهجمات ألحقت أضرارا بمحطتين فرعيتين للكهرباء في مدينة تاغانروغ، وأدت إلى اندلاع حريق في إحداهما.

وفي إقليم كراسنودار، أعلن مركز إدارة الأزمات التابع لحكومة الإقليم، في بيان، إصابة 3 أشخاص، بينهم طفل، جراء سقوط حطام مسيّرات في قضاء سيفيرسكي، مشيرا إلى اندلاع حريق في منشأة ببلدة إلسكي التابعة للقضاء.

وفي جمهورية تتارستان، أعلنت السلطات المحلية، في بيان، إصابة 6 أشخاص في مدينة نيجنيكامسك جراء هجمات ألحقت أضرارا بمنشآت صناعية وأحد المباني السكنية.

وفي قضاء نوفوأوسكولسكي بإقليم بيلغورود، انقطع التيار الكهربائي عن عدد من التجمعات السكنية إثر تضرر أحد خطوط نقل الكهرباء.

وقال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين إن نحو 600 مسيّرة اتجهت نحو منطقة موسكو خلال الليل، مشيرا إلى تحييد معظمها على مسافات بعيدة.