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مؤشر ستوكس 600 الأوروبي يغلق تداولاته على استقرار

بروكسل - قنا
نشر في: الجمعة 12 أبريل 2024 - 11:12 م | آخر تحديث: الجمعة 12 أبريل 2024 - 11:13 م

 أغلق مؤشر الأسهم القياسي "ستوكس 600" الأوروبي تداولاته، اليوم، على استقرار بعد تسجيله أعلى مستوى منذ أسبوع في المعاملات المبكرة، متأثر بآخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط، وبالتفاؤل المستمر حيال تلميح البنك المركزي الأوروبي إلى خفض وشيك لأسعار الفائدة.

وأغلق المؤشر مرتفعا بنسبة 0.1 بالمئة، بعد أن صعد إلى 1.2 بالمئة في وقت ستبق من جلسة التداولات، إلا أنه سجل خسائر لثاني أسبوع على التوالي.

وبعد مكاسب في بداية المعاملات، أغلقت مؤشرات قياسية في اقتصادات كبيرة، مثل ألمانيا وفرنسا على انخفاض، بينما أغلق مؤشرا إيطاليا وإسبانيا عند أعلى مستوى خلال اليوم.

وتصدر قطاعا تصنيع السيارات والرحلات المكاسب، بينما قفز قطاع الطاقة بنسبة 2.4 بالمئة إلى أعلى مستوياته منذ 2008، بفضل ارتفاع أسعار النفط والمخاطر الجيوسياسية والضبابية الاقتصادية على الصعيد العالمي.


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