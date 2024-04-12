عمدة برلين: مؤتمر فلسطين «لا يطاق»

انتقد عمدة برلين كاي فيجنر بشدة ما يسمى بـ"مؤتمر فلسطين" المقرر انعقاده في العاصمة الألمانية اليوم الجمعة، معلنا تدخلا حاسما للشرطة حال صدور تصريحات معادية للسامية.

وقال فيجنر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "انعقاد ما يسمى بمؤتمر فلسطين في برلين أمر لا يُطاق".

وأضاف فيجنر: "نحن لا نتسامح في برلين مع معاداة السامية والكراهية والتحريض ضد اليهود. لذلك ستتخذ شرطة برلين إجراءات صارمة في حال صدور تصريحات أو وقوع جرائم معادية للسامية في هذا الاجتماع.. أود أن أشكر أفراد شرطة برلين على جهدهم في تطبيق القانون والنظام في مدينتنا - وحماية قيمنا والدفاع عنها".

ومن المقرر أن تبدأ الفعالية المؤيدة للفلسطينيين تحت شعار "نحن نتهم" اليوم الجمعة وحتى الأحد المقبل.

وذكر المنظمون على موقعهم الإلكتروني صباح اليوم أن المؤتمر سينعقد في شارع جيرمانيا شتراسه بحي تيمبلهوف في برلين. وظل مكان الفعالية المؤيدة للفلسطينيين سرا لأسابيع. وأكد المنظمون أنه "لن يُسمح بالدخول إلا لمن يحمل تذكرة سارية".

واستعدت الشرطة لمظاهرات ومسيرات عفوية متعلقة بالمؤتمر. وأعلنت الشرطة أنها تدرس إمكانية فرض قيود على عقد المؤتمر.