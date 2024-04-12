 تراجع صادرات الصين يتجاوز التوقعات في انتكاسة للتعافي - بوابة الشروق
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تراجع صادرات الصين يتجاوز التوقعات في انتكاسة للتعافي

بكين - د ب أ
نشر في: الجمعة 12 أبريل 2024 - 12:43 م | آخر تحديث: الجمعة 12 أبريل 2024 - 12:43 م

انخفضت الصادرات الصينية في شهر مارس، وهو ما شكل صفعة قوية لآمال تعويض ارتفاع المبيعات في الخارج لضعف الطلب المحلي ودفع النمو في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وتراجعت الصادرات بنسبة 5ر7 % بالدولار في مارس الماضي، مقابل نفس الشهر من العام الماضي، بينما انخفضت الواردات بنسبة 9ر1 % حسبما أعلنت إدارة الجمارك اليوم. وجاء الرقمان أقل بكثير من توقعات الاقتصاديين. وكان الفائض التجاري في الشهر السابق حوالي 59 مليار دولار.

ومنحت نقاط مضيئة في بيانات سابقة من مارس، خاصة من قطاعي التجارة والصناعة، تشجيعا للتمكن من تحقيق هدف الصين العام الجاري بوصول معدل النمو الاقتصادي إلى 5 %. وسجلت الشركات الصناعية نموا لأول مرة منذ سبتمبر، وارتفعت طلبات الصادرات الجديدة أيضا بعد انخفاضها لشهور.

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