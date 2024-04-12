بنك إنجلترا يستخدم برامج حاسوب قديمة لوضع توقعات اقتصادية

وجدت مراجعة، بتكليف من "بنك إنجلترا" ، التي أوصت بتخصيص مزيد من الموارد لهذه المهمة أن النموذج الذي يستخدمه البنك لوضع التوقعات الاقتصادية، يعاني من "أوجه قصور واسعة".

وخلص تقرير أعده رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي السابق، بن برنانكي إلى أن موظفي "بنك إنجلترا" كانوا يستخدمون برامج حاسوب قديمة، لم تتم صيانتها بشكل صحيح، حسب وكالة "بي.إيه.ميديا" البريطانية اليوم الجمعة.

ووجد البنك أن الموظفين كانوا يمارسون بعض المهام يدويا، "كان سيتم تنفيذها بشكل نموذجي بنظام الأتمتة".

وتمت الدعوة للمراجعة العام الماضي، حيث كانت توقعات البنك غير دقيقة بشكل متكرر خلال فترة الاضطرابات الاقتصادية. وفي الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد تقلبات ، يكون من الصعب دائما التنبؤ بدقة بما سيحدث بعد ذلك، لكن البنك استعان بالدكتور برنانكي، بعد تلقيه انتقادات عامة.

وقدم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق سلسلة من التوصيات. وتضمنت أن يبدأ البنك في إعداد توقعاته الخاصة، بشأن ما ربما يحدث في أسعار الفائدة، في المستقبل، ما قد يساعد في الإعلان عن توقعاته بشأن التضخم.

وأفاد التقرير بأن "أخطر المشكلات، التي وجدناها في مراجعتنا هي أوجه القصور، في البنية التحتية للتوقعات الخاصة بالبنك- الأدوات التي يستخدمها الموظفون لإعداد توقعات ربع سنوية وتحليلات داعمة".