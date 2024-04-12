الحفلات الفنية المسائية تجذب المصريين والسياح فى ثالث أيام عيد الفطر بالغردقة

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نظمت عدد من الفنادق السياحية بالغردقة، حفلات مسائية على شاطئ البحر الأحمر خلال ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

وحملت الحفلات الطابع الفرعوني من خلال الفقرات التي يقدمها فريق الأنيميش الذي يرتدي الزي الفرعوني، وموقع الحفل الذي يضم المجسمات الفرعونية التي لاقت استحسان المصريين والسياح.

وضمن الحفل العديد من الفقرات الفنية والرقص الشرقي وعروض الفير شو.

كما ضمت بوفيهات الحفل الأكلات منها البطاطا والذرة والمشروبات.

وتتواصل احتفالات الفنادق والمنتجعات السياحية بالبحر الأحمر بعيد الفطر في يومه الثالث.

وقال محمد وفا، مدير أحد فنادق الغردقة لـ"الشروق"، إن الفنادق حريصة على تقديم أنشطة متنوعة ومختلفة لإسعاد الأفواج السياحية واحتفالا بعيد الفطر، يتضمن فقرات فنية وترفيهية وفلكلورية وشعبية بجانب تقديم الحلويات الشرقية وكعك العيد والبسكويت والبيتي فور والترمس والسوداني وشيكولاتة.

وأشار الشيف محمد عبدالرازق الشيف العمومي بأحد فنادق الغردقة، إلى أن الفندق يقدم خلال العيد أكلات الأسماك والرنجة والبسكويت والكعك والترمس والسودانى، وخلال أيام العيد يتم تقديم الأكلات المصرية مثل الرنجه والفسيخ والترمس والسوداني، وكذلك الفواكة والحلوى الشرقية.

وأضاف أن بوفية العيد متنوع حيث يحرص على إعداد وجبات مناسبة للعيد، وتم عمل ركن خاص لكعك العيد والبسكويت والبيتي فور بكل الأنواع، وهي مفضلة جدا للأجانب مع عمل تورتة العيد للاحتفال على الشاطئ مع الفقرات الفنية.