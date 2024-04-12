رئيس مدينة منوف بالمنوفية يصطحب أهالي غزة للاحتفال بعيد الفطر

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قام وحيد عبد ربه رئیس مرکز ومدينة منوف، باصطحاب أهالي مصابي غزة والمقيمين بمستشفى منوف العام ومستشفى الحميات إلى قاعة وادي القمر بمنوف وذلك للاستمتاع والترفيه وقضاء ثاني يوم من أيام عيد الفطر المبارك، يرافقه نائبيه وليد سالم ومحمد العربي.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بتوفير برامج ترفيهية لأهالي مصابي قطاع غزة والذين يتم علاجهم بمستشفيات منوف العام والحميات.

واشتمل البرنامج على عدد من الفقرات الترفيهية والألعاب للأطفال المصابين، وذلك في إطار حرص رئيس المركز والمدينة على تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية لأهالي المصابين.

وأكد رئيس مركز ومدينة منوف، في بيان اليوم الجمعة، على الأخوة بين الشعب المصري والشعب الفلسطيني ومرحبا بهم في بلدهم الثاني مصر