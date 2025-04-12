المستشار الألماني المرتقب يعرب عن تأييده لإقامة منطقة تجارة حرة بين أوروبا والولايات المتحدة

أعرب المستشار الألماني المرتقب، فريدريش ميرتس، عن تأييده لإقامة منطقة تجارة حرّة عبر الأطلسي بدون أي رسوم جمركية بين أوروبا والولايات المتحدة، وذلك في تصريحات أدلى بها لصحيفة اقتصادية.

وقال ميرتس إن عدم إتمام الاتفاق التجاري الحر الكبير المعروف باسم "الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الأطلسي" كان خطأ. وأضاف: "نعم، آمل في اتفاقية تجارة حرة جديدة عبر الأطلسي. نسبة رسوم جمركية صفر على كل شيء. سيكون ذلك أفضل للطرفين"، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "هاندلزبلات" الألمانية.

وتأتي تصريحاته في ظل سعي واشنطن إلى اتباع سياسة تجارية دراماتيكية وغير متوقعة، بعدما فرضت رسوم جمركية مرتفعة على سلع من عدة دول، قبل أن تُجمّد بعضها مؤقتا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أوقف مفاوضات اتفاقية "الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الأطلسي" بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في بداية ولايته الأولى عام 2017، ومنذ ذلك الحين ظلّت المفاوضات مجمّدة.

وقال ميرتس إنه يمكن التوصل إلى حل مع ترامب إذا خدم المصالح المشتركة، مشددا على أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتحدث بصوت واحد، ويُظهر قدرته على اتخاذ القرار، ويدافع عن مصالحه بثقة.

وكان ميرتس قد دعا إلى اتفاق تجارة حرة مع الولايات المتحدة خلال حملته الانتخابية في الانتخابات الألمانية العام الماضي.

من جانبه، أعرب مستشار ترامب، الملياردير التكنولوجي إيلون ماسك، أيضا عن دعمه لإقامة منطقة تجارة حرة عبر الأطلسي بدون رسوم جمركية.

وتُجري إدارة ترامب حاليا مفاوضات مع عدة دول بشأن الرسوم الجمركية، خلال فترة التجميد المؤقت التي أعلنها الرئيس لمدة 90 يوما بعد فرض الجولة الأولى من الرسوم. ومع ذلك، تظل الأسواق متقلبة إلى حد كبير وسط مخاوف من حدوث مزيد من الاضطرابات الاقتصادية.