علق حازم إمام عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، على أزمة تجديد أحمد مصطفى زيزو مع القلعة البيضاء، وأنباء توقيعه مع النادي الأهلي.

وقال حازم إمام في تصريحات عبر قناة «دي إم سي»: «محمد صلاح أهم لاعب لاعب في العالم اليوم والنادي مكنش عارف يتفاوض معاه بقاله فترة كبيرة، جدد مع ليفربول، رغم إنه تلقى عروض كثيرة وضحى بملايين الفلوس من أندية كبيرة في الدوري السعودي، وأكيد يشعر بالضيق من الإدارة بسبب رفضهم تجديد عقده بالرقم الذي يطلبه».

أضاف: «رغم كل الأحداث دي من جانب إدارة ليفربول مع محمد صلاح، لكنه فضل البقاء لأنه كان يرغب في ذلك».

وتابع: «في حاجه أنا قولتها بيني وبينه متعاملش نادي الزمالك على اللي بيبعوه نادي الزمالك مش ملك للي بيديروه، ولكن نادي الزمالك يعامل ككيان مش أشخاص».

وواصل: «نادي الزمالك لم يقصر في الأمور المادية تجاه زيزو، والمفروض إنت لو عاوز مكان هتضحي، ولو كان استمر كان هيبقى واحد من رموز الزمالك وكان فاضله 40 هدف ويبقى الهداف التاريخي للنادي».

وزاد حازم إمام: «زيزو المفروض يبص للاعبين اللي عملو زيه كده هل أصبحوا أيقونات دلوقتي في الأهلي مثل حسام غالي ووائل جمعة وأبوتريكة وعماد متعب».

وبسؤاله حول التأكد من توقيع زيزو مع الأهلي؟ أجاب حازم قائلا: «عندما ذهب إلى السفارة الأمريكية تأكدنا بذلك من توقيعه مع الأهلي، وكان عيب أوي تخليه يلعب ماتش».

وأتم نجم الزمالك السابق تصريحاته: «كان لازم يكون واضح معانا من الأول ويقولنا إنه مضى مع الأهلي».