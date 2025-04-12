عشرات الآلاف في وارسو يحتفلون بألف عام على تتويج أول ملوك بولندا وسط دعم لمرشح محافظ للرئاسة

توافد البولنديون من جميع أنحاء البلاد إلى العاصمة الوطنية، اليوم السبت، للمشاركة في تظاهرة وطنية احتفالا بمرور ألف عام على تتويج أول ملوك بولندا.

ورقص المشاركون بملابس تاريخية ورددوا النشيد الوطني، واستحضروا معتقداتهم الكاثوليكية، وهتفوا بشعارات داعمة لمرشح محافظ يخوض انتخابات الرئاسة المقررة الشهر المقبل.

وحظيت المسيرة، التي شارك فيها آلاف الأشخاص، بدعم حزب "القانون والعدالة"، الحزب المحافظ الشعبوي الذي حكم بولندا لمدة ثماني سنوات حتى عام 2023، عندما تولى رئيس الوزراء الذى ينتمى لتيار الوسط والمؤيد لأوروبا، دونالد توسك، السلطة.

ويأمل حزب "القانون والعدالة" في استعادة الحكم في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وفي هذه الأثناء، يسعى إلى إيصال حليف له إلى منصب الرئاسة، وهو المنصب الذي يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة ويؤثر في السياسة الخارجية ويتمتع بحق النقض (الفيتو) على القوانين.

ودعا زعيم الحزب، ياروسواف كاتشينسكي، "جميع الوطنيين" للانضمام إلى المسيرة، التي اختتمت بتجمع أمام القلعة الملكية، حيث ألقى مرشح الحزب، كارول نافروتسكي - 42 عاما خطابا أمام حشد مؤيد.

وتعد القلعة، التي أُعيد بناؤها بعد تدميرها على يد الألمان خلال الحرب العالمية الثانية، رمزا لتاريخ الأمة وصمودها.

وقال نافروتسكي، وهو مؤرخ: "يجب علينا اليوم أن نحافظ على هذا الإرث، على هذا الجمال، على هذا التاج الذي وُهِبَ لنا."