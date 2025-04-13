تأهل منتخب مصر للناشئين مساء اليوم السبت، بقيادة أحمد الكاس، إلى منافسات مسابقة كأس العالم لكرة القدم تحت 17 سنة 2025 القادم، عقب تخطي عقبة أنجولا بهدفين دون مقابل، ضمن الملحق المؤهل إلى المونديال المرتقب.

احتضن ملعب «أحمد العبدي بالجديدة» على الأراضي المغربية، مباراة منتخب مصر تحت 17 سنة لكرة القدم ضد منتخب أنغولا تحت 17 سنة لكرة القدم ضمن منافسات مواجهة الملحق المؤهل إلى كأس العالم للناشئين المقبل، بـ مباريات أفريقيا تحت 17 سنة اليوم السبت.

أحرز اللاعب عبدالعزيز الزغبي هدف منتخب مصر تحت 17 سنة الأول في الدقيقة الـ 39.

وأضاف اللاعب حمزة عبدالكريم الهدف الثاني لصالح منتخب مصر للناشئين في الدقيقة الـ 69.

وقلص ديديسا الفارق لصالح منتخب أنجولا في الدقيقة الـ 83، من عمر المواجهة.

وبتلك النتيجة تأهل منتخب مصر تحت 17 سنة لكرة القدم إلى منافسات بطولة كأس العالم للناشئين 2025 بشكل رسمي.

الجدير بالذكر أن تقام منافسات مسابقة كأس العالم للناشئين 2025 في دولة قطر بشهر نوفمبر القادم.

وسبق وأن تأهل كل من (المغرب- تونس)، إلى مونديال الناشئين أيضًا، عن طريق التصفيات الأفريقية.