جرى، اليوم السبت، بمقر وكالة بيت مال القدس الشريف في الرباط، الإعلان عن إطلاق مبادرة إنسانية جديدة تهم التكفل بعدد من الأطفال الفلسطينيين مبتوري الأطراف بغزة وعدد من الأطفال الأيتام، بمشاركة وزيرة التنمية الاجتماعية سماح حمد عن بُعد.

يأتي الإعلان عن هذه المبادرة الإنسانية العاجلة، التي جرت بحضور عدد من ممثلي السلك الدبلوماسي العربي المعتمد بالرباط، ومدير معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، ورئيس الجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين، في سياق الدعم المستمر الممول من المملكة المغربية، بتعليمات من العاهل المغربي الملك محمد السادس، للفلسطينيين في القدس وفي غزة.

وقال بيان صادر عن الوكالة: «هذه المبادرة تكفل 300 من الاطفال مبتوري الأطراف من أصل 800 مسجلين على قوائم وزارة الصحة الفلسطينية، و500 من الأطفال الأيتام، ضمن مشروع كفالة اليتيم المقدسي، الذي ترعاه المؤسسة منذ عام 2008، فضلا عن إحداث العيادة النفسية لمواكبة الحالات المسجلة على قوائم الوكالة، من قبل أخصائيين مغاربة وفلسطينيين متطوعين».

وكانت الوكالة قد ساهمت العام الماضي وهذا العام في حملات الدعم الإنساني المخصص للفلسطينيين في القدس، بتعليمات من الملك محمد السادس.

وعملت الوكالة على دعم المنظومة التعليمية في غزة من خلال جامعة الأزهر و كلية الملك الحسن الثاني للعلوم الزراعية والبيئية في غزة، بتمويلها للخوادم السحابية لحماية معلومات الإدارة والطلاب، ومنصة التعليم عن بُعد، والمنح المخصصة لطلبة الكلية، من بينهم 8 طلاب من غزة، يتابعون اليوم دراستهم في السنة النهائية في معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة في الرباط في تخصصات الطب البيطري والإنتاج الحيواني.