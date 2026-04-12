أستراليا تأسف لانتهاء المفاوضات بين طهران وواشنطن دون اتفاق

أعربت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، عن أسفها لانتهاء المفاوضات التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان دون التوصل إلى اتفاق.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام أسترالية، الأحد، دعت وونغ في تصريحات الولايات المتحدة وإيران إلى الالتزام بوقف إطلاق النار المؤقت لمدة أسبوعين الذي أُعلن عنه سابقا، والعودة إلى طاولة المفاوضات.

وحذرت وونغ من أن تصعيد الصراع سيؤدي إلى زيادة أعداد القتلى ويؤثر بشكل أكبر على الاقتصاد العالمي.

وأكدت أن الأولوية يجب أن تكون للحفاظ على وقف إطلاق النار ومواصلة المسار الدبلوماسي.

وأضافت: "من المؤسف أن تنتهي محادثات إسلام آباد بين الولايات المتحدة وإيران دون التوصل إلى اتفاق".

والأحد، أعلن التلفزيون الإيراني ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس انتهاء مفاوضات بدأت في إسلام آباد بين طهران وواشنطن دون التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

ويتبادل البلدان اتهامات بالمسؤولية عن عدم إبرام اتفاق، ولم يتضح بعد ما إذا كانا يعتزمان إجراء جولة تفاوضية جديدة خلال هدنة لمدة أسبوعين أعلنا عنها فجر الأربعاء الماضي.

وتطرح إيران في المفاوضات عدة شروط، من بينها تقديم ضمانات قاطعة بعدم شن هجمات جديدة على أراضيها، ورفع العقوبات، والاعتراف ببرنامجها النووي السلمي، وإعادة أصولها المجمدة، ودفع تعويضات، إلى جانب "بروتوكول عبور جديد لمضيق هرمز".

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران خلفت آلاف القتلى والجرحى.