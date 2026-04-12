 ترامب: إيران ستعود إلى المحادثات وتمنحنا كل ما نريده
الأحد 12 أبريل 2026 9:56 م القاهرة
ترامب: إيران ستعود إلى المحادثات وتمنحنا كل ما نريده

واشنطن (د ب أ)
نشر في: الأحد 12 أبريل 2026 - 9:09 م | آخر تحديث: الأحد 12 أبريل 2026 - 9:09 م

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، عن تهديده "بمحو الحضارة" الإيرانية إذا لم تلب طهران مطالبه، وهو تهديد قوبل بإدانة واسعة النطاق، قائلا إنه ساعد في جلب خصومه إلى طاولة المفاوضات.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "لا مشكلة لدي في ذلك. لقد جلبهم ذلك التصريح إلى طاولة المفاوضات"، وتوقع أن إيران ستعود في نهاية المطاف إلى المحادثات و"ستمنحنا كل ما نريده."

وأضاف ترامب: "وأخبرت فريقي أنني أريد كل شيء. لا أريد 90%. ولا أريد 95%. قلت لهم إنني أريد كل شيء."

وأشار ترامب أيضا إلى أن إيران "لا تملك أي أوراق ضغط"، مؤكدا أن قواتها البحرية والجوية "انتهت تماما."

اخبار متعلقة


