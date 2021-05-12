الحكومة الألمانية تدين الهجمات الصاروخية لحماس على إسرائيل

أدانت الحكومة الألمانية بشدة الهجمات الصاروخية لحركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى على مدن في إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، اليوم الأربعاء إن هدف هذه الهجمات هو " قتل أشخاص بشكل عشوائي وتعسفي" مشيرا إلى أن العديد من الأشخاص فقدوا حياتهم " لافتا إلى أن القتلى هم "بالمناسبة مواطنون يهود وكذلك عرب في دولة إسرائيل".

وأضاف أن حكومة بلاده تدين هذه الهجمات الصاروخية انطلاقا من القطاع على مدن إسرائيلية بأشد العبارات " وليس هناك ما يبرر هذا العنف ولإسرائيل الحق أن تتصدى لهذه الهجمات في إطار مبدأ الدفاع عن النفس".

وتابع زايبرت أنه سيظل من الضروري من حيث المبدأ أن يعود الطرفان إلى الحوار من أجل التوصل إلى حل سلمي للصراع المستمر من عقود من خلال اتفاقية تفاوضية.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة الألمانية تدين الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة التي دمرت مبنى سكنيا وقتلت أطفالا، قال زايبرت:" موقفنا واضح للغاية في يوم مثل هذا اليوم، هو أنه يجب وقف الهجمات الصاروخية الإرهابية على إسرائيل".

من جانبه، قال متحدث باسم الخارجية الألمانية إن ما تفعله حماس هو تكتيك تمارسه على مدار فترة طويلة وهو استخدام مؤسسات مدنية ومبان سكنية كمقرات لها ومخازن لأسلحتها، مشيرا إلى أن هذا ما يُصَعِّب عملية التقييم من الخارج.