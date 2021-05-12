محافظ أسوان يسلم أجهزة كهربائية منزلية لـ 12 عروسة من الأيتام وغير القادرين

وزع محافظ اللواء أشرف عطية، اليوم، أجهزة كهربائية منزلية حديثة على 12 عروسة من الأيتام والغير قادرين عبارة عن ثلاجة 10 قدم وبوتاجاز وغسالة، ؤذلك تتويجاً لجهود مبادرة " الناس لبعضهم" خلال شهر رمضان التي أطلقها محافظ أسوان في 26 مارس 2020 مع الموجه الأولى لجائحة كورونا.

وأكد عطية أن المبادرة تهدف لدعم الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة وذلك في إطار تضافر الجهود الحكومية المبذولة والمجتمع المدني من أجل التخفيف عن البسطاء الغير قادرين لرسم البسمة والفرحة على وجوههم ولاسيما مع استقبال عيد الفطر المبارك من خلال تقديم المساعدات المختلفة للفتيات المقبلات على الزواج وغيرهن من الحالات المستهدفة لمواجهة الآثار المترتبة على جائحة كورونا.

وأوضح أن مبادرة "الناس لبعضهم" حققت معدلات كبيرة لمساندة الأسر الأولى بالرعاية في كافه المجالات الإجتماعية والمادية والطبية حيث تم خلال شهر رمضان تقديم 25 طن مواد غذائية لعدد ألفين أسرة، بجانب تقديم 3 ألاف وجبة ساخنة، وسداد مديونيات لعدد 90 أسرة.

كما تم أيضاً صرف روشتات علاج لـ 63 حالة مرضية مزمنة، مع صرف مساعدات مالية عاجلة إلى٧٥٠ مواطن والمساهمة في إعاده تأهيل 3 منازل تعرضوا للحريق بمنطقتى أبو الريش والكوبانية.

وأضاف محافظ أسوان أن المبادرة نجحت أيضاً فى توقيع الكشف والفحوصات الطبية لـ 286 حالة لحالات مرضية مختلفة، والتدخل الجراحى لـ 16 حالة وتوفير 14 حضانة، بالإضافة إلى دعم مرضي العزل المنزلي لمصابى فيرس كورونا بأسطونات أكسجين لعدد 153 مريضا، وتقديم 15 كرسي متحرك لذوي الهمم وطفلتين مصابتين بالشلل الرباعي، علاوه على تقديم كسوة العيد لعدد 100 طفل يتيم.