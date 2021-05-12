كوبا تدين بشدة الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني

أدانت وزارة الخارجية الكوبية بشدة الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة وقطاع غزة.

ونقلت وكالة أنباء "برينسا لاتينا" الكوبية عن وزير الخارجية الكوبي برونو رودريجيز قوله، على حسابه على تويتر، "هذه الهجمات عشوائية وأندد بالدعم الدائم للولايات المتحدة لتلك الجرائم".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي الانتهاكات ضد حرمة المسجد الأقصى المبارك، والاعتداءات الهمجية ضد المصلين في باحاته، وإغلاق بواباته وتقييد حرية الحركة والوصول إليه، ما يشكل استفزازا لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكا خطيرا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.