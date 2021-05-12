نهايات صادمة لدراما رمضان 2021

جاء الكثير من نهايات الأعمال الدرامية لمسلسلات رمضان 2021 صادمة للمشاهدين؛ حيث شهدت الشاشة الصغيرة فى الحلقات الأخيرة مفاجآت وقمة صراعات تصل بالأحداث إلى نهاية تثير إعجاب جمهورها.

وعمد كثير من مخرجى الدراما إلى التمهيد مبكرا لمشهد النهاية، وترتيب الأحداث التى تصل إلى ذروة درامية، يعقبها إعلان نهاية الرحلة التى امتدت لثلاثين ليلة خلال الشهر الكريم، ومنها مسلسل «موسى» الذى أخذ طريقه للنهايات المعتادة فى أعمال النجم الشاب محمد رمضان، والتى يسيطر عليها أفكار تتعلق بالوصول للقمة عبر صراعات تشتعل وتتأجج منذ الحلقات الأولى.

المسلسل تأليف ناصر عبدالرحمن ويشارك فى بطولته مع محمد رمضان كل من سمية الخشاب ورياض الخولى وعبير صبرى وأسماء جلال وهبة مجدى وسيد رجب ومزر رياحنا، وﺇﺧﺮاﺝ محمد سلامة.

وعلى نفس الطريق سارت أحداث مسلسل «بنت السلطان»، والتى تعد أولى البطولات المطلقة للفنانة روجينا، وتشارك فيها مع أحمد مجدى وباسم السمرة وندى موسى وصلاح عبدالله، وشهدت الحلقات الأخيرة فيه أحداثا متلاحقة تمهد لنهايات مؤلمة لأبطاله، والمسلسل تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.

واتجهت عدد من الأعمال إلى اللعب على فكرة كشف المستور، وطرح مشاهد تكشف حالة الغموض التى أحاطت بأحداثه وشخصياته طوال فترة عرضها على الشاشة، ومنها مسلسل «وكل ما نفترق» تأليف أحمد وائل وياسر عبدالمجيد، وبطولة ريهام حجاج وعمرو عبدالجليل وأحمد فهمى وطارق عبدالعزيز ورانيا يوسف ومحمد الشرنوبى، وإخراج كريم العدل، وكذلك مسلسل «لعبة نيوتن» والذى شغل مشاهديه فى الحلقات السابقة بتشابكات فى العلاقات بين أبطاله أثارات العديد من علامات الاستفهاء، وتحفظات البعض على طبيعة هذه العلاقات والتى رأها لا تخضع للمنطق فى مجتمعاتنا، وتأتى النهاية لترسم مصيرا مختلفا عن كل توقعات قد تكون قد دارت فى أذهان المشاهدين.

«لعبة نيوتن» تأليف وإخراج تامر محسن، ويشارك فى بطولته منى زكى ومحمد ممدوح ومحمد فراج وعائشة بن أحمد وسيد رجب وكمال أدهم.

واتخذ مسلسل «الطاووس» أسلوبا مختلفا فى كشف الأوراق، وذلك بعد حادث مقتل بطلة العمل الرئيسية «أمينة» والتى تجسدها الفنانة سهر الصايغ، والتى دهسهتا عجلات سيارة «زين ضياء شاهين» ابن المحامى الشهير وهو نفس الشاب الذى تتطارده جريمة اغتصابها والتشهير بها، ويجسد دورة الفنان عابد عنانى.

واعتمد العمل فى على مناقشة القضية فى المحكمة كمصدر لجذب المشاهد لما ستصل إليه نهاية القضية التى شغلت الرأى العام قبل أن يلقى بمفاجأة العمل الكبرى على الشاشة، وقبلها كان موت «أمنية» فى أحداث العمل مسلسل «الطاووس» قد أثار حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ومثل المشهد موت «أمينة» صدمة كبيرة للمشاهدين وذلك قبل ظهورها من جديد فى أسوان، وذلك بعد أن قرر محاميها «كمال الأسطول» أو الفنان جمال سليمان فتح صفحة جديدة لها مع الحياة فى مكان جديد.