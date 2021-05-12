أفاد وليد الحجام الملحق بالدائرة الدبلوماسية بديوان رئيس الجمهورية، بأن جلسة على مستوى مجلس الأمن ستنعقد اليوم الأربعاء لتدارس تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وذلك بطلب من تونس العضو غير الدائم بالمجلس.

وأوضح الحجام -في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء صباح اليوم- أن تونس نسقت في طلب هذه الجلسة التي ستكون مغلقة، مع الجانب الفلسطيني إلى جانب دعم الدول التي كانت قد ساندت مطلب تونس عقد جلسة في وقت سابق.

وكانت تونس، العضو العربي بمجلس الأمن قد تقدمت، بطلب لعقد جلسة لمجلس الأمن يوم الاثنين الماضي بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني، وبدعم من كل من الصين، الرئيس الحالي للمجلس، والنرويج وإيرلندا والفيتنام وسانت فينسنت والغرينادين والنيجر، للتداول بشأن التصعيد الخطير والممارسات العدوانية لسلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس وانتهاكاتها لحرمة المسجد الأقصى، واعتداءاتها على الفلسطينيين وإصرارها على سياساتها التوسعية من مخططات استيطانية وهدم وانتزاع للبيوت وتهجير للعائلات الفلسطينية وقضم للأراضي وطمس للهوية التاريخية والحضارية للمدينة المقدسة.