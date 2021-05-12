قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، إن «المقاومة قادرة على تجاوز ضربات الاحتلال الإسرائيلي رغم قوتها، بحكم الخبرة في التعامل مع الاحتلال وعدم الاستسلام له أو تمرير مخططاته في المسجد الأقصى أو الضفة الغربية أو غزة».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «الغد»، مساء الأربعاء، أن «المقاومة في غزة لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي إزاء ما يحدث في القدس»، قائلًا إن «المدى الزمني لوقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل منوط بسلوك الاحتلال على الأرض».

ونوه إلى أن «سلطة الاحتلال مستمرة في قصف قطاع غزة وتعتدي على الفلسطينيين»، مجيبًا عن توسيع كتائب القسام لنطاق عملياتها خلال الفترة المقبلة: «الكتائب قادرة على تغيير أدواتها وتنويع أساليب العمل».

وأشار إلى أن «كتائب القسام ضاعفت ضرباتها الصاروخية تجاه تل أبيب»، معلقًا: «جزء من الحرب التي يشنها الاحتلال عندما يدعي أنه سيضعف حماس وسيفقدها أوراق قوتها».

ولفت إلى أن «الاحتلال لن يتوانى عن استهداف أي مكون من حركة حماس»، معلنًا عن استهداف مواقع للمقاومة وبيوت للمدنيين وسقوط شهداء وكوادر من كتائب القسام استهدفها الاحتلال.

وذكر أن الحركة في حرب كبيرة مفتوحة مع الاحتلال الذي يقصف عشرات الأهداف في كل دقيقة وساعة، قائلًا إن «كتائب القسام تخوض معركة كبيرة متعددة على أكثر من اتجاه وصعيد؛ دفاعًا عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة».

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الثالث على التوالي، متسببًا في سقوط شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 48 شهيدا من بينهم 14 طفلا و3 سيدات و304 إصابات.