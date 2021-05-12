المرجعية الشيعية العليا في العراق تؤكد مساندتها للشعب الفلسطيني

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جددت المرجعية الدينية الشيعية العليا في العراق بزعامة علي السيستاني اليوم الأربعاء "مساندتها القاطعة للشعب الفلسطيني في مقاومته الباسلة للاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى إلى قضم المزيد من أراضيه وتهجيره من أجزاء أخرى من القدس الشريف".

ودعت المرجعية الدينية الشيعية العليا في بيان صحفي وزع اليوم "الشعوب الحرة إلى دعم ونصرة الشعب الفلسطيني في استرجاع حقوقه المسلوبة".

وقالت المرجعية إن "المواجهات العنيفة التي تشهدها ساحات المسجد الأقصى وسائر الأراضي المحتلة هذه الأيام تظهر بلا شك مدى صلابة الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال الغاشم واعتداءاته المستمرة وعدم تخلّيهم عن أراضيهم المغتصبة مهما غلت التضحيات".