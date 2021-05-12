كتائب القسام تعلن إطلاق 210 صواريخ على إسرائيل ردا على استهداف أبراج سكنية في غزة

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أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، صباح اليوم الأربعاء أنها أطلقت 210 صواريخ باتجاه تل أبيب وبئر السبع ومطار بن جوريون في إسرائيل ردا على قصف القوات الإسرائيلية أبراج مدنية في غزة.

وأوضحت كتائب القسام ، عبر موقعها الإلكتروني، أن الضربة الصاروخية التي وجهتها فجر اليوم لتل أبيب ومطار بن جوريون استخدمت فيها لأول مرة صواريخ "إس إتش 85"، إضافة إلى صواريخ من طراز "إيه 120" و "إم 75" و "جيه 80" و"جيه90".

وأضافت أنها استهدفت بئر السبع بصواريخ من نوع "سجيل".

وذكرت الكتائب أنها وجهت "ضربةً صاروخيةً كبيرة إلى منطقة تل أبيب ومطار بن غوريون بـ110 صواريخ رداً على استئناف استهداف الأبراج السكنية"، قائلة لإسرائيل :"وإن عدتم عدنا".

وكانت كتائب القسام أعلنت في وقت سابق صباح اليوم الأربعاء أنها وجهت "ضربة صاروخية كبيرة بـ 100 صاروخ لبئر السبع المحتلة ردا على عدوان الاحتلال".

وقتل ثلاثة فلسطينيين صباح اليوم الأربعاء في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة ، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وأفادت مصادر طبية بأن القصف أسفر كذلك عن عدد من الإصابات.

وبذلك ترتفع حصيلة الغارات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ أمس الأول الاثنين إلى 35 قتيلا.

كما استهدفت طائرات إسرائيلية برج الجوهرة بوسط غزة ، ما أسفر عن تدميره بالكامل ، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.

وأضافت المصادر ذاتها أن قصفا إسرئيليا آخر استهدف موقع "بدر" التابع لحركة حماس في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وفي السياق نفسه، نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق أكثر من 800 صاروخ من غزة باتجاه إسرائيل منذ يوم الاثنين، بينها 150 سقطت داخل القطاع واعترضت القبة الحديدية 200.