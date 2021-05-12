روسيا: من أولويات تسليح الجيش الأسلحة القائمة على المبادئ الفيزيائية الجديدة

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، أن من أهم أولويات برنامج تسليح الجيش الروسي لأعوام 2024-2033 هي الذكاء الاصطناعي، والأسلحة فرط الصوتية بمختلف أنواعها.

وقال يوري بوريسوف -وفقا لقناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الأربعاء- "إن أولويات البرنامج هي اتجاهات جديدة في تطوير الأسلحة مثل الأسلحة فائقة الدقة، بما فيها السلاح فرط الصوتي، الروبوتات العسكرية، الأسلحة القائمة على أساس المبادئ الفيزيائية الجديدة.

وأضاف بوريسوف، إنه من السابق للآوان الحديث الآن عن تمويل هذا المشروع، مشيرا إلى أن هيئات الاقتصاد في الحكومة الروسية قد بدأت في حساب الجانب المالي لبرنامج تسليح الجيش الروسي حتى عام 2033.

جدير بالذكر أن نائب رئيس اللجنة العسكرية الصناعية الروسية، أندريه يلتشانينوف، كان قد أعلن في وقت سابق عن استعداد مجمع الصناعات الحربية الروسية للحصول على أموال تقدر بـ22 تريليون روبل (نحو 330 مليار دولار) لإنتاج أنواع جديدة من الأسلحة.

يذكر أن السلاح القائم على المبادئ الفيزيائية الجديدة يضم، حسب المحللين العسكريين، سلاح الليزر، سلاح الموجات تحت الحمراء، السلاح الجيوفيزيائي، سلاح الترددات العالية وغيرها من الأسلحة.