سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: نعمل على تنويع مصادر الطاقة بدلاً من الاعتماد على روسيا

قال كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الاوروبي بالقاهرة، إنه يتم العمل على تنويع مصادر الطاقة بدلاً من الاعتماد علي روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، حيث يتم الشراء من عدة موردين منهم مصر ويجري حالياً مناقشة كيفية توصيل الغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي.

وأكد برجر، في مؤتمر صحفي بالإسكندرية في إطار الاحتفالات بيوم أوروبا، الأربعاء، وجود تعاون مشترك مع مصر في الكثير من المجالات منها المشروعات التي تواجه التغيير المناخي وتحقق أهداف الاتحاد الأوروبي للتخفيف من أثار التغيير المناخى وخط ترام جديد في الإسكندرية ومؤتمر المناخ الذي سيقام في شرم الشيخ، بالإضافة إلي عملية تنظيف للشواطئ.

وحضر المؤتمر سفراء الاتحاد الأوروبي وألمانيا وبلجيكا وهولندا أسبانيا ورومانيا والمجر علي هامش الاحتفال بيوم أوروبا في مقر القنصلية العامة الفرنسية في الإسكندرية.

من جهته، قال مارك باريتي، سفير فرنسا بالقاهرة، إن الاتحاد الأوروبي حقق نموذجا للنمو الاقتصادي وعلاقات قوية مع دول الجوار خاصة في أفريقيا.

وأضاف السفير الفرنسي: لدينا تعاون وثيق في تمويل التنمية بمصر عبر عده مشاريع قيمتها 1,3 مليون يورو، وأشار إلى التجهيز لمؤتمر الأطراف للمناخ في مصر خلال نوفمبر القادم وحشد دعم الشركاء لهذا المؤتمر .

ومن جانبه، قال هان ماورتس سخايفلد، سفير هولندا في مصر: توحدنا بعد الحرب الأوكرانية والاتحاد لايزال موجود ولدينا قرارات الأمم المتحدة لدعم الديمقراطية.