فرنسا تسجل 40 ألفا و599 إصابة جديدة بكورونا و96 حالة وفاة

سجلت فرنسا 40 ألفا و599 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و96 وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 29 مليونا و252 ألفا و875 إصابة، والوفيات إلى 148 ألفا و112 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 155 مليونا و613 ألفا و469 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.