مدرب الوداد عن أزمة نهائي إفريقيا: هناك أندية لا تحترم خصومها

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يرى وليد الركراكي، المدير الفني للوداد المغربي، أن الفرق التي تتحدث عن نهائي دوري أبطال إفريقيا، ولم تصعد يعد استهزاء بالمنافس.

وكان الأهلي قد اعترض على اقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب، بعدما اقترب الأهلي والوداد إلى التأهل من نهائي دوري الأبطال.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تنظيم نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب بملعب مركب محمد الخامس.

وقال وليد الركراكي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: «لن أتحدث عن نهائي دوري الأبطال نهائيا الآن، لأني أحترم بترو أتليتكو».

وأضاف الركراكي: «أكدت على اللاعبين أننا لم نصل للنهائي بعد لذلك لن أتحدث عن المباراة النهائية قبل صعودي لها».

وأكمل: «هناك أندية أخرى لا تحترم خصومها لأنها لم تصعد للنهائي حتى الآن وتتحدث عنه وهذا يعتبر استهزاء بالمنافس».