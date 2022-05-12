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وزير الاقتصاد الألماني يعلن استعداد بلاده للعقوبات الروسية بقطاع الطاقة

برلين - د ب أ
نشر في: الخميس 12 مايو 2022 - 11:33 ص | آخر تحديث: الخميس 12 مايو 2022 - 11:33 ص

أعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، استعداد بلاده للعقوبات التي أعلنتها روسيا في قطاع الطاقة.

وقال هابيك، اليوم الخميس في البرلمان الألماني "بوندستاج": "قمنا بالاستعداد للموقف"، لافتا إلى أنه يمكن للسوق تعويض انقطاع الغاز من روسيا.

يذكر أن الحكومة الروسية نشرت مساء أمس الأربعاء مرسوما يأمر بعدم السماح بأية صفقات مع 31 شركة للطاقة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وسنغافورة ردا على العقوبات الغربية ضدها.

وتضم قائمة العقوبات الروسية شركات ينتمي معظمها إلى مجموعة "غازبروم ألمانيا" التابعة لعملاق الطاقة الروسي غازبروم.

كانت ألمانيا قد أعلنت في أبريل سيطرتها على الفرع الألماني من غازبروم.

وقال هابيك إن التطورات أظهرت أنه يمكن استخدام الطاقة بوصفها سلاحا، موضحا أن شرط أن تكون ألمانيا آمنة في المستقبل هو توسيع نطاق الطاقات المتجددة الذي تسعى الحكومة الاتحادية لتحقيقه.


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