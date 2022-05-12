وزير الخارجية الأوكراني يلتقي قيادة حزب شولتس

التقى وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، قيادة حزب المستشار الألماني أولاف شولتس، الاشتراكي الديمقراطي في برلين وأبدى صفحه عن سياسة روسيا التي انتهجها الحزب على مدار عقود وانتقدها كثيرون بأنها كانت متساهلة بشكل زائد عن الحد.

وفي أعقاب لقائه مع رئيس الحزب لارس كلينجبايل ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب رولف موتسينيش، قال كوليبا اليوم الخميس إن " تاريخ ما قبل الحرب في العلاقات الألمانية الروسية ودور الاشتراكيين الديمقراطيين في ذلك هو أمر أصبح تاريخا الآن".

وأشار كوليبا إلى أن المستشار شولتس الاشتراكي هو الذي نفذ التحول فيما يتعلق بتوريدات الأسلحة الألمانية وسياسة الطاقة " وأعرف أنه ليس من السهل اتخاذ مثل هذه القرارات".

وتابع كوليبا بالقول إنه يفهم حقيقة أن المستشار فعل هذا بدعم من حزبه على أنه علامة قوة وقال:" أنتم أقوياء بما فيه الكفاية لتعترفوا بأن السياسة السابقة فشلت وأنكم في حاجة إلى سياسة جديدة".

كان الحزب الاشتراكي تعرض لانتقادات بسبب قربه القوي من روسيا في العقود الماضية. وقد اعترف الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير بارتكاب خطأ حيث كان شتاينماير أسهم بشكل كبير في توجيه سياسة ألمانيا حيال روسيا في العقود الماضية إبان توليه منصب رئيس ديوان المستشارية في حكومة المستشار الأسبق جيرهارد شرودر وتوليه لاحقا منصب وزير الخارجية في حكومة المستشارة السابقة انجيلا ميركل.

وكان كلينجبايل أعلن عن توجه جديد لليساسة الخارجية للحزب الاشتراكي.