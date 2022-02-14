وزير الصحة الألماني يتعهد بمزيد من الدعم للرعاية الطبية في أوكرانيا

تعهد وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ أوكرانيا بتقديم المزيد من الدعم لمجال الرعاية الطبية بالبلاد في ظل الحرب الروسية.

وفي أعقاب محادثات افتراضية مع نظيره الأوكراني، غرد الوزير، الذي ينتمي لحزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، عبر موقع تويتر اليوم الخميس، أن هذا الدعم يتعلق بالدرجة الأولى بإنشاء المراكز الطبية للعلاج من الحروق وتركيب الأطراف الصناعية.

وأضاف لاوترباخ أن أوكرانيا لا تحتاج إلى الأسلحة الثقيلة فحسب، "بل تحتاج أيضا إلى تضامننا لرعاية السكان طبيا".

ووصف لاوترباخ عدم توقف روسيا عن تدمير المستشفيات في أوكرانيا بالأمر الصادم، وأشار إلى أن بلاده عازمة على المساعدة في إعادة بناء مؤسسات الرعاية الصحية في أوكرانيا متى كان ذلك ممكنا.