كوريا الشمالية تؤكد رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا

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أعلنت كوريا الشمالية اليوم الخميس رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا، مؤكدة أنها ستطبق "أقصى نظام طوارئ" لمكافحة الفيروس.

وخلصت السلطات إلى أن عينات تم جمعها من مرضى يعانون من الحمى يوم الأحد في بيونج يانج جاءت مطابقة لمتحور أوميكرون، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المحددة لعدد الأشخاص المصابين.

وحتى الآن، لم تسجل الدولة المعزولة أي إصابة بفيروس كورونا لدى منظمة الصحة العالمية في جنيف.

وفي اجتماع للجنة المركزية لحزب العمال في البلاد، حث الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون المسؤولين على السيطرة على ما وصفه بأنه "أزمة غير متوقعة".