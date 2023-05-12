عمال السكك الحديدية في بريطانيا يبدأون إضرابا عن العمل يستمر يومين

يبدأ عمال السكك الحديدية في بريطانيا اليوم الجمعة إضرابا عن العمل، في تصعيد لاحتجاجاتهم بشأن الأجور.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء، بأن سائقي القطارات الذين تمثلهم نقابة "أسليف" سيضربون عن العمل اليوم الجمعة، وسط توقعات بأن تكون الشوارع أكثر هدوءا من المعتاد مع اتجاه المزيد من الموظفين للعمل من المنزل.

وغدا السبت، تبدأ النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والنقل البحري والبري "آر.إم.تي" إضرابا عن العمل يشارك فيه الآلاف من عمال السكك الحديدية، في خطوة من شأنها أن تعرقل حفل ختام مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) الذي يقام بمدينة ليفربول.

ونقلت بلومبرج عن وزير النقل البريطاني مارك هاربر قوله: "من خلال تنظيم إضراب أثناء أول مسابقة يوروفيجن تقام في بريطانيا منذ 25 عاما، فإن نقابة آر.إم.تي ببساطة تسيء إلى الركاب الذين تخدمهم".

وذكر هاربر أن أعضاء نقابة آر.إم.تي حصلوا على عرض بزيادة أجورهم بنسبة 5% بالإضافة إلى 4% أخرى لمدة عامين، مع دفع المزيد للعاملين الذين يحصلون على رواتب أقل، في حين سوف يتقاضى سائقو القطارات على مرتب اساسي يقارب 65 ألف جنيه استرليني (81.400 دولار) بموجب المقترحات الأخيرة.

وتعرضت بريطانيا خلال العام الماضي لإضرابات عن العمل واسعة النطاق طالت قطاعات مختلفة مثل خدمات البريد والخدمة المدنية والمدارس والجامعات والمستشفيات بالإضافة إلى المواصلات العامة.