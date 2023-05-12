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تمكنت الأجهزة الأمنية من إعادة سيدة تغيبت عن منزلها لخلافات زوجية في الشرقية.

ورصدت الأجهزة الأمنية ما نُشر من تعليق مدعوم بصور عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً استغاثة لمواطن بشأن تغيب شقيقة زوجته - مُقيمة بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 مايو الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية من كلٍ من "زوج المتغيبة "- مقيم بالزقازيق، ووالد المتغيبة - مقيم بههيا بالشرقية) بتغيب المذكورة لخلافات زوجية ولم يتهما أو يشتبها فى غيابها جنائياً.

باستكمال الفحص تبين ارتباط المتغيبة بعلاقة صداقة بـ( شخص - مقيم بدائرة مركز ميت غمر بالدقهلية)، وأنها تركت منزلها بمحض إرادتها وتواجدها حالياً برفقة الأخير.

بتاريخ 8 مايو الجارى تم ضبطها وبسؤالها قررت بتركها منزلها بمحض إرادتها، وأضافت بتعرفها على المذكور من خلال موقع " فيس بوك "، وبسؤاله أيد ذلك، وبسؤال والد المذكورة لم يتهمه بشئ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة واحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.