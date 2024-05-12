سلطنة عمان تطالب دول العالم بالتحرك من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة

أكد وزير الاقتصاد بسلطنة عمان، الدكتور سعيد بن محمد الصقري، تضامن بلاده الكامل مع الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة بسبب العدوان الإسرائيلي.

ودعا الصقري، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري للقمة العربية (33) في المنامة، دول العالم إلى التحرك السريع للعمل على وقف هذا العنف، كما دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة والالتزام بحقوق الإنسان والحق في الحياة الكريمة للشعب الفلسطيني.

كما حث الدول والمنظمات الدولية وعلى رأسها جامعة الدول العربية على تقديم المساعدات الإنسانية ودعم الفلسطينيين في مواجهة كل التحديات التي يعانون منها.

وشدد على موقف سلطنة عمان وبتوجيهات قيادتها الحكيمة من حيث أهمية توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول العربية، كما أكد حرصها والتزامها ودعمها الكامل للجهود المبذولة التي تسهم في تعزيز العمل العربي المشترك وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذا الاجتماع تمثل فرصةً مهمةً لرفع مستوى التعاون العربي المشترك، والسعي لوضع خطة واضحة نحو تحقيق المزيد من التقدم والتطور والازدهار للدول العربية، من خلال إيلاء أهمية وتركيز كبيرين لمضاعفة الجهود لتعزيز التعاون المشترك لإنشاء الاتحاد الجمركي العربي؛ وإزالة كل التحديات والمعوقات التجارية التي تقيّد حركة الصادرات والواردات بين الدول العربية.

وأشار إلى ضرورة تعزيز العمل المشترك لإزالة العقبات التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لما لها من أهمية كبرى لتعزيز النمو الاقتصادي وتقوية التجارة البينية في ظل التحديات الاقتصادية العربية العالمية الراهنة. كما دعا إلى أهمية تعزيز التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي وكذلك في مجال القطاع الصحي والأمن الغذائي والمائي والتنمية المستدامة.

وأشار إلى التحدياتِ الكبيرة التي تواجه التنمية والاقتصاد والتوترات الجيوسياسية على مستوى العالم، بما يستوجب العمل بشكلٍ جماعي لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وتبادل المعرفة والخبرات لمواجهة هذه التحديات المشتركة وتجاوزها بما يعزز التفاهم ويسهم في صياغة الحلول الفاعلة؛ للوصول إلى الغاية الأسمى وهي بناء مستقبل أفضل للوطن العربي، يلبي تطلعات شعوبه.