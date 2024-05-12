علاء ميهوب مديرا رياضيا لنادي مودرن فيوتشر

أعلن نادي مودرن فيوتشر، تعيين علاء ميهوب في منصب المدير الرياضي للنادي، وإلغاء منصب مدير الكرة في النادي خلال الفترة المقبلة.

وكان مودرن فيوتشر أعلن في وقت سابق اليوم، الأحد، إنهاء التعاقد مع تامر مصطفى المدير الفني للفريق الذي تقدم باستقالة من منصبه بعد تراجع النتائج، هو وجميع مساعديه.

وأشار فيوتشر في بيان رسمي إلى أنه سيعلن عن اسم المدير الفني الجديد للفريق خلال ساعات قبل المباراة القادمة أمام إنبي في الجولة 23 ببطولة الدوري.

وتراجعت نتائج فيوتشر في الفترة الأخيرة حيث اكتفى الفريق بفوز وحيد مقابل ثلاثة تعادلات وخسارة في آخر خمس جولات ليتراجع ترتيبه في جدول المسابقة، ويحتل المركز الحادي عشر برصيد 27 نقطة من 20 مباراة.