 واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران - بوابة الشروق
الإثنين 12 مايو 2025 9:01 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران

وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية
وكالات
نشر في: الإثنين 12 مايو 2025 - 8:54 م | آخر تحديث: الإثنين 12 مايو 2025 - 8:54 م

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، فرض عقوبات جديدة على "كيانات وأفراد على صلة بإيران".

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأمريكية، إن العقوبات الجديدة استهدفت اسمَي مواطنين إيرانيين، هما "محمد رضا صديقي صابر" و"أحمد حقيقت‌ طلب".

كما أُضيفت شركة "فناوران آینده‌ نكر بویا بارس" إلى قائمة العقوبات أيضاً، وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فإن هذه الشركة تقع في المنطقة الصناعية شمس ‌آباد بطهران وتنشط في مجال التقنيات الحساسة.

وانتهت، أمس الأحد، في العاصمة العمانية مسقط، الجولة الرابعة من المحادثات النووية بين إيران وأمريكا، والتي استمرت لمدة ثلاث ساعات، وفقاً لما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصدر مسئول.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك