ترامب عن إطلاق حماس سراح المحتجز عيدان ألكسندر: بادرة حسن نية

الرئيس الأمريكي أعرب عن شكره لكل من ساهم في هذا التطور



أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن حركة حماس ستطلق سراح الجندي الإسرائيلي- الأمريكي المحتجز في قطاع غزة عيدان ألكسندر المحتجز منذ أكتوبر 2023.

وكتب ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال"، الأحد، أن الجندي ألكسندر سيعود قريبا إلى عائلته، معربا عن شكره لكل من ساهم في تحقيق هذا "التطور المهم".

ووصف ترامب قرار حماس بالإفراج عن ألكسندر بأنه "بادرة حسن نية" ردا على جهود بلاده والوسطاء مصر وقطر.

وأعرب ترامب عن أمله في أن يكون هذا التطور من أولى الخطوات اللازمة لإنهاء الصراع.

وأعلنت حركة "حماس"، الأحد، اعتزامها الإفراج عن الجندي الإسرائيلي حامل الجنسية الأمريكية عيدان ألكسندر بعد اتصالات أجرتها مع الإدارة الأمريكية خلال الأيام الماضية، في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية.

ورحبت كل من قطر ومصر، مساء الأحد، بإعلان حركة "حماس" اعتزامها إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي- الأمريكي الأسير في قطاع غزة عيدان ألكسندر.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 172 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وتقدر تل أبيب وجود 59 محتجزا إسرائيليا بغزة، منهم 21 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 9900 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.



