شباب كلية الآداب بجامعة السويس يرسمون رؤى التنمية المستدامة في المحافظة

- أبو الديار: انعقاد الملتقى يجسد رؤية الدولة المهتمة ببناء الإنسان

افتتح الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، اليوم الثلاثاء، الملتقى الطلابي الأول لكلية الآداب تحت عنوان: "العلوم الإنسانية والاجتماعية في خدمة المجتمع المحلي: رؤى طلابية من أجل تنمية مستدامة بمحافظة السويس".

وحضر افتتاح الملتقى الدكتور عز الدين الحسيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مسعد أبوالديار، عميد كلية الآداب، بجانب أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأعرب رئيس الجامعة، في كلمته، عن سعادته بلقاء الطلاب في هذا الحدث الذي يعكس حيوية شباب الكلية ووعيهم بقضايا مجتمعهم، مؤكدًا أن العلوم الإنسانية والاجتماعية ليست مجرد معارف نظرية، بل هي رافد أساسي للتنمية المستدامة وأداة لفهم المجتمع وتطويره بما يتماشى مع رؤية الدولة في بناء مستقبل أفضل.

وأوضح أن هذه العلوم تُسهم في تشكيل الإنسان المصري الواعي بقضايا وطنه والقادر على صياغة حلول مبتكرة لمشكلاته.

وأكد أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بهذه التخصصات؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي أكد ضرورة تطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية لتتكامل مع العلوم التطبيقية والتكنولوجية في خدمة المجتمع، بما يحقق التنمية المستدامة.

ودعا "حنيجل"، الطلاب إلى تطوير مهاراتهم الشخصية والعملية، وصقل قدراتهم في التفكير النقدي والابتكار والعمل الجماعي؛ ليكونوا بحق جيلًا قادرًا على قيادة التنمية في وطنهم.

ومن جانبه، أكد الدكتور مسعد أبو الديار، عميد كلية الآداب، أن انعقاد هذا الملتقى يأتي في إطار رؤية الدولة التي تضع بناء الإنسان في صدارة أولوياتها، مشيرًا إلى أن كلية الآداب تسعى دائمًا إلى أن تكون منارة للإبداع والعطاء وخدمة المجتمع.

وأشاد أبو الديار، بدعم رئيس الجامعة المستمر للكلية ورعايته للأنشطة الطلابية والعلمية، ولجميع أعضاء هيئة التدريس والطلاب الذين أسهموا في إنجاح هذا الحدث.

وتفقد رئيس جامعة السويس والحضور، في ختام الفعاليات، المشروعات البحثية المقدمة من الطلاب، التي جسدت دور العلوم الإنسانية والاجتماعية في دعم مسيرة التنمية المستدامة بمحافظة السويس، مبديا إعجابه بما قدمه الطلاب من رؤى وأفكار مبتكرة تعكس وعيهم وإبداعهم.